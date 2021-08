Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf nach Betäubungsmittelfund am Bahnhof Wörth

Wörth (ots)

Am Mittwoch, den 11. August 2021 um ca. 13:30 Uhr entzog sich eine männliche Person durch Flucht einer Streife der Bundepolizei. Der Vorfall ereignete sich im Hauptbahnhof Wörth auf Gleis 5. Der Mann trat seine Flucht unvermittelt über die Gleise in Richtung Kieswerk an und warf dabei eine Plastiktüte mit Betäubungsmittel fort. Die Personenbeschreibung des Mannes lautet wie folgt:

- 180-185 cm groß und schlank - europäischer Phänotyp - blonde, kurze Haare - ca. 20 Jahre alt - bekleidet mit schwarzer Shorts und grau-weißem Tanktop/Trägershirt

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet Zeugen, die den Sachverhalt am Bahnhof Wörth beobachtet haben und sachdienliche Angaben zu der Person machen können, sich unter der 0631-34073-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

