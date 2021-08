Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern

BPOL-KL: Zeugenaufruf nach Körperverletzung am Bahnhof Bad Dürkheim

Bad Dürkheim (ots)

Am Samstag, den 7. August 2021 gegen 21:37 Uhr kam es am Bahnhof Bad Dürkheim im Bereich der Fahrradabstellanlage zu einer Körperverletzung, bei der ein 49-jähriger Mann schwer verletzt wurde. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde der 49-jährige Mann und seine 20-jährige Begleiterin von zwei männlichen Personen angegriffen. In Folge dessen wurde die 20-jährige leicht verletzt. Während dieses Vorfalls, sollen sich weitere Personen vor Ort befunden haben.

Die Bundespolizeiinspektion Kaiserslautern bittet Zeugen, die den Sachverhalt am Bahnhof Bad Dürkheim beobachtet haben, sich unter der 0631-34073-0 oder unter www.bundespolizei.de zu melden.

