Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Diebe durchwühlen Pkw

Heinsberg-Randerath (ots)

An der Asterstraße öffneten unbekannte Täter einen parkenden Pkw. Sie durchwühlten diesen und entwendeten eine Sonnenbrille. Die Tat ereignete sich zwischen 17 Uhr am Mittwoch (27. Januar) und 15.40 Uhr am Donnerstag (28. Januar).

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Heinsberg, übermittelt durch news aktuell