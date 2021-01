Kreispolizeibehörde Heinsberg

POL-HS: Rinder aus Stall gestohlen

Wegberg-Klinkum (ots)

Aus einem Kuhstall in Klinkum sind in der Nacht zu Mittwoch (27. Januar) insgesamt neun Rinder entwendet worden. Offenbar verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zum Gebäude und transportierten die Tiere mit einem Fahrzeug ab. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sie bittet Zeugen, die Beobachtungen gemacht haben, welche mit der Tat in Zusammenhang stehen könnte, sich zu melden: Telefon 02452 920 0.

