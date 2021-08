Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach - Balkonbrand an Wohnhaus

Freiburg (ots)

Breisach - Am Mittwoch 04.08.2021, gegen 12:00 Uhr, geriet ein Balkon eines Wohnhauses an der Radbrunnenallee in Breisach in Brand. Hierdurch wurden Balkontüren, Fensterelemente, Balkonmöbel sowie die Fassade stark beschädigt. Die Wohnung war stark verraucht. Personen kamen nicht zu Schaden, der Sachschaden beläuft sich ersten Schätzungen zufolge auf ca. 20 000 Euro. Ermittlungen wegen fahrlässiger Brandstiftung wurden aufgenommen.

