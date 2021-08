Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bötzingen - Geldspielautomat aufgebrochen -Zeugen gesucht-

Freiburg (ots)

Bötzignen - Am Donnerstag 05.08.2021, gegen 03:00 Uhr, hebelte ein bislang unbekannter Täter ein Fenster am Seiteneingang eines Cafes an der Wasenweiler Straße in Bötzingen auf. Im Innenraum brach er gewaltsam das Geldfach mit mehreren hundert Euro aus einem Geldspielautomaten und entwendete selbiges.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell