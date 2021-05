Polizei Bonn

POL-BN: Rheinbach-Wormerdorf: Freilaufender Ziegenbock eingefangen und auf Gnadenhof gebracht

Bild-Infos

Download

Meckenheim/Rheinbach (ots)

In Meckenheim und Rheinbach hat in den vergangenen Tagen ein freilaufender Ziegenbock sich und andere in Gefahr gebracht. Polizisten der Wache Rheinbach konnten das Tier gestern Abend einfangen.

Bei einem ersten Versuch am späten Montagabend in der Straße "Im Siebenswinkel" in Meckenheim waren die Kollegen noch gescheitert. Es bestand mehrfach Sichtkontakt, auch ein Streifenwagen wurde durch den aufgebrachten Bock leicht beschädigt. Dann gelang dem Täter aber die Flucht.

Gestern Abend berichteten Zeugen erneut von einer freilaufenden Ziege auf der Wormersdorfer Straße in Rheinbach-Wormersdorf. Dabei wurde das Tier fast von einem unbeteiligten PKW erfasst, der Fahrer konnte jedoch noch rechtzeitig bremsen. Den Polizeibeamten gelang es, den Bock mit dem Streifenwagen auf ein eingezäuntes Grundstück an der Brückenhoferstraße zu treiben. Dort konnten die Fluchtwege versperrt werden, um das Tier an der erneuten Flucht zu hindern.

Ein hinzugezogener Tierarzt konnte den Bock schließlich betäuben, so dass er dann vom Gnadenhof Anna e.V. aus Rheinbach-Neukirchen aufgenommen werden konnte. Auf der Weide führten die Kollegen zuletzt noch eine Gefährderansprache durch und ermahnten den Bock, in Zukunft auf die Straßenverkehrsregeln zu achten.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell