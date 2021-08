Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lauchringen: Zeugensuche nach Sturz im Linienbus!

Freiburg (ots)

Nach dem Sturz eines Fahrgastes in einem Linienbus sucht die Polizei Zeugen! Zum Vorfall war es bereits am Donnerstag, 29.07.2021, gegen 14:00 Uhr, in der Ortsdurchfahrt von Oberlauchringen gekommen. Der Unfall wurde nachträglich bei der Polizei angezeigt. Eine 71 Jahre alte Frau war Fahrgast der Linie in Richtung Klettgau und stand im Bus, um an der Haltestelle Adler auszusteigen. Kurz nach der Haltestelle habe der Busfahrer plötzlich stark gebremst. Die Frau verlor den Halt und stürzte in den Ausstieg. Sie verletzte sich hierbei leicht. Neben der Frau waren noch andere Fahrgäste im Bus. Zwei junge Männer halfen der Frau. Die Verkehrspolizei Waldshut-Tiengen (07751/89630) bittet diese Personen, sich zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell