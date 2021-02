Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Schwenningen) Eine Schwerverletzte bei Frontalzusammenstoß auf Bundesstraße (21.02.2021)

Villingen-Schwenningen (ots)

Eine Schwerverletzte und rund 60.000 Euro Schaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls, der sich am Sonntagmittag gegen 11 Uhr auf der Bundesstraße 27 bei Schwenningen ereignet hat. Eine 55-jährige Ford Kuga Fahrerin fuhr auf der B 27 in Richtung Rottweil. Zwischen den Abfahrten "Messe Schwenningen" und "Mühlhausen" geriet sie auf reifglatter Straße in einer langgezogenen Linkskurve auf die Gegenfahrbahn, wo sie mit einem Jeep Cherokee eines 64-Jährigen frontal zusammenstieß. Die Unfallverursacherin erlitt schwere Verletzungen. Ein Rettungshubschrauber brachte sie in eine Klinik. Ein 57-jähriger Beifahrer im Ford und der Fahrer des Jeep blieben unverletzt. Für die Unfallaufnahme musste die Polizei die Bundesstraße mehrere Stunden sperren.

