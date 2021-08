Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Höchenschwand: Einbruch in Wohnung - nichts gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Mittwochmorgen, 04.08.2021, kam es zu einem Wohnungseinbruch in der Christian-Gotthard-Hirschstraße in Höchenschwand. Zwischen 09:00 Uhr und 12:30 Uhr drangen Unbekannte in die Wohnung ein, die sich in einem Mehrfamilienwohnhaus befindet. Bei der Rückkehr der Wohnungsinhaberin standen sowohl die Haustüre als auch ihre Wohnungstüre offen. Nach ersten Feststellungen wurde die Wohnungstüre aufgehebelt. Aus der Wohnung wurde nach derzeitigem Kenntnisstand nichts entwendet. Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen und bittet um die Mitteilung verdächtiger Personen und Fahrzeuge (Kontakt 07741 8316-0).

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell