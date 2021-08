Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Einbruch in Pfarrbüro - Bewohnerin wird wach

Freiburg (ots)

Am Donnerstagabend, 05.08.2021, kam es zu einem Einbruch ins Pfarrbüro in der Haagener Straße in Lörrach. Gegen 23:50 Uhr wurde eine Bewohnerin des Hauses durch laute Geräusche aus dem Schlaf gerissen. Sie verständigte sofort die Polizei. Von den eintreffenden Polizeistreifen konnten aber weder im noch um das Gebäude Personen angetroffen werden. Zuvor hatte der oder die Täter die Scheibe einer Terrassentüre eingeschlagen und waren so in die Büroräumlichkeiten gekommen. Ob und welcher Diebstahlsschaden entstand, ist noch unbekannt. Das Polizeirevier Lörrach hat die Ermittlungen aufgenommen (Kontakt 07621 176-0).

