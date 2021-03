Polizei Bonn

POL-BN: Verkehrskontrolle in Bonn-Auerberg - Ermittlungen wegen des Verdachts des Fahrens unter Drogeneinwirkung

Bonn (ots)

Am 04.03.2021, gegen 18:45 Uhr, hielt eine Streifenwagenbesatzung einen 41-jährigen Fahrer mit seinem Pkw auf der Straße "An der Josefshöhe" zur Durchführung einer Verkehrskontrolle an. Bei der Überprüfung ergaben sich Anhaltspunkte auf eine mögliche Drogeneinwirkung. Nachdem ein freiwilliger Drogentest diesen Verdacht zunächst bestätigte, wurde die Entnahme eine Blutprobe zur Beweissicherung angeordnet.

Dem 41-Jährigen wurde die Weiterfahrt untersagt. Da er keinen festen Wohnsitz in der Bundesrepublik hat, hinterlegte er eine Sicherheitsleistung in Höhe von 500,00 Euro. Das zuständige Verkehrskommissariat hat die weitergehenden Ermittlungen zu dem Fall übernommen.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell