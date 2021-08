Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Binzen: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Freiburg (ots)

Mit seinem Pedelec befuhr am Mittwoch, 04.08.2021, gegen 06.10 Uhr, ein 23 Jahre alter Mann die Kreisstraße 6340 von Rümmingen in Richtung Binzen. Aufgrund von Bodenwellen verlor er die Kontrolle über sein Bike und stürzte auf die Fahrbahn. Trotz eines getragenen Fahrradhelms zog er sich bei dem Sturz schwere Kopfverletzungen zu. Mit dem Rettungsdienst wurde er ins Krankenhaus verbracht. An seinem Fahrrad entstand Sachschaden von rund 300 Euro.

