Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Pinneberg - Polizei stoppt Trunkenheitsfahrten

Bad Segeberg (ots)

Am Wochenende hat die Polizei im Kreis Pinneberg vier Fahrten unter Alkoholeinfluss unterbunden.

Brande-Hörnerkirchen - Am Samstag (12.09.2020), um 01:26 Uhr, kontrollierte eine Streife des Polizeireviers Elmshorn einen 66-Jährigen auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Steinstraße. Die Beamten stellten bei dem Fahrer aus Kellinghusen deutlichen Atemalkoholgeruch fest. Ein Test ergab einen Wert von knapp 2 Promille. Die Polizisten nahmen den Fahrer des Hyundai mit auf das Polizeirevier, ordneten die Entnahme einer Blutprobe an und stellten den Führerschein sicher.

Halstenbek - Am späten Nachmittag stellten Polizeibeamte aus Rellingen über 3 Promille bei der 50-jährigen Fahrerin eines Volkswagens im Luruper Weg fest. Im Anschluss folgte die Entnahme einer Blutprobe auf dem Polizeirevier und die Fertigung einer Strafanzeige.

Um 23:16 Uhr stoppte eine Streife der Polizeistation Schenefeld in der Hartkirchener Chaussee in Halstenbek den Mercedes einer 29-jährigen Pinnebergerin, da der Pkw sehr langsam und unsicher geführt wurde. Im Rahmen der Kontrolle erhärtet sich der erste Verdacht. Ein Atemalkoholtest ergab über 2 Promille. Zudem bestand der Verdacht auf Medikamenteneinnahme. Die Beamten ordneten die Blutprobenentnahme an und beschlagnahmten den Führerschein.

Pinneberg - In der vergangenen Nacht (14.09.2020) kontrollierten Beamte des Polizeireviers Pinneberg um 01:50 Uhr in der Mühlenstraße einen VW. Der 32-jährige Fahrer aus Uetersen hatte den Wagen zuvor in Schlangenlinien geführt. Der Fahrer pustete über 1 Promille. Weiterhin bestand der Verdacht auf eine Drogeneinnahme. Entsprechend entnahm ein Arzt die erforderlichen Blutproben. Die Polizisten schrieben eine Strafanzeige und stellten die Fahrzeugschlüssel vorläufig sicher.

