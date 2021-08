Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Maulburg: Exhibitionist steht an Straße - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

Am Dienstagmorgen, 03.08.2021, ist in Maulburg ein Exhibitionist aufgetreten. Gegen 09:20 Uhr zeigte sich der Mann entblößt in der Neue Straße in der Nähe des Bahnübergangs einer vorbeifahrenden Autofahrerin. Der Tatverdächtige stand am Straßenrand. Der Tatverdächtige wird wie folgt beschrieben: ca. 30 bis 50 Jahre alt, nicht schlank, aber auch nicht dick, dunkle Haare, dunklerer Hautton. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Lörrach, Tel. 07621 176-0, entgegen.

