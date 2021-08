Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Geldbeutel weg - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 02.08.2021, kam einem 61-jährigen Mann nach einem Gaststättenbesuch in Weil am Rhein-Friedlingen sein Geldbeutel abhanden. Da sich der Mann nicht mehr genau erinnern kann, sucht die Polizei Zeugen! Der Mann hatte zwischen 03:00 Uhr und 03:40 Uhr seine Getränke in einer Gaststätte in der Riedlistraße bezahlt, seinen Geldbeutel in einer Gesäßtasche verstaut und sich zu Fuß auf den Heimweg gemacht. Alkoholbedingt sei er dann noch in der Riedlistraße gestürzt und kam mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus. Dort bemerkte er dann, dass sein Geldbeutel weg war. Neben Bankkarten und anderen persönlichen Dingen soll sich auch größerer Bargeldbetrag darin befunden haben. Das Polizeirevier Weil am Rhein (Kontakt 07621 9797-0) bittet Personen, die entsprechende Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Geldbeutels geben können, sich zu melden.

