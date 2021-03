Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Auffahrunfall

Erpel (ots)

Am Samstagabend wurde ein 24-jähriger Pkw-Fahrer bei einem Auffahrunfall auf der B 42 in Erpel verletzt. Aus Unachtsamkeit fuhr er auf den Pkw einer 19-jährigen Fahrerin auf, die verkehrsbedingt warten musste. Der 24-jährige musste für eine Nacht zur ärztlichen Beobachtung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

