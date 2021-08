Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: VW Passat gestohlen - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 03.08.2021, ist in Wehr ein VW Passat gestohlen worden. Der Wagen war in der Waldstraße geparkt. Zwischen Montag, 21:30 Uhr und Dienstag, 09.30 Uhr, wurde dieser entwendet. Möglicherweise wird er mit dem Originalschlüssel gefahren. Bei dem VW handelt es sich um einen schwarzen Passat Kombi, Baujahr 2011. Der Pkw hat WT-Kennzeichen. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Wehr, Tel. 07762 8078-0, entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell