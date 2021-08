Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: St. Märgen: Zeuge nach Unfallflucht gesucht

Freiburg (ots)

Ein Sachschaden in Höhe von rund 1000 Euro verursachte ein bislang unbekannter Pkw-Fahrer mit Schweizer Kennzeichen am Dienstag, den 03.08.2021, gegen 17:00 Uhr, als dieser gegen einen geparkten Pkw auf dem Rathausplatz in St. Märgen fuhr.

Der Unfallverursacher bemerkte nach Aussagen eines Zeugen den Unfall, stieg aus seinem Fahrzeug aus und begutachtete den Schaden am anderen Fahrzeug.

Anschließend stieg er jedoch wieder in sein Fahrzeug ein und entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern.

Der Unfallverursacher soll ca. 60 Jahre alt gewesen sein, kleinerer Statur mit dunklen Haaren. Er war mit einem weißen Golf mit Schweizer Zulassungskennzeichen unterwegs. Leider sind von dem Zeugen, welcher das Schadensereignis beobachtet hatte, weder Personalien noch telefonische Erreichbarkeit bekannt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt (Tel. 07651/9336-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher geben können.

Insbesondere der Zeuge, der den Unfall beobachtet hatte, von dem jedoch keinerlei Erreichbarkeit vorliegt, wird gebeten sich bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell