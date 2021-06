Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Transporter ausgebrannt; Baggerteile gestohlen

Reutlingen (ots)

Frickenhausen (ES): Transporter ausgebrannt

Ein technischer Defekt dürfte den polizeilichen Ermittlungen zufolge möglicherweise die Ursache eines Fahrzeugbrandes am Montagvormittag in der Max-Eyth-Straße gewesen sein. Gegen 11.35 Uhr wollte der Fahrer seinen Renault Transporter starten. Unmittelbar danach bemerkte er Rauch aus den Lüftungsschlitzen. Beim Öffnen der Motorhaube stellte er einen Brand im Motorraum fest, den er mit Hilfe eines Kollegen zunächst selbst zu löschen versuchte. Bis zum Eintreffen der alarmierten Feuerwehr, die mit drei Fahrzeugen und 13 Feuerwehrleuten anrückte, hatte sich der Brand bereits so weit ausgeweitet, dass ein vollständiges Ausbrennen des Fahrzeugs nicht mehr zu verhindern war. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 10.000 Euro geschätzt. (cw)

Winterlingen (ZAK): Baggerteile gestohlen

Drei Baggerlöffel und eine Baggerkette hat ein Unbekannter am vergangenen Wochenende von einer Baustelle im Wald bei Benzingen gestohlen. Zwischen Samstag, 15 Uhr, und Montag, sieben Uhr, entwendete der Dieb die Baggerteile, die im Gewann Büknau neben einem Waldweg abgestellt waren. Der Wert des Diebesgutes wird auf rund 4.000 Euro geschätzt. Der Polizeiposten Winterlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (sm)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell