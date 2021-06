Polizeipräsidium Reutlingen

POL-RT: Einbruch; Brand; Verkehrsunfälle; Stickstoff ausgetreten; Mehrere Pkw zerkratzt

Reutlingen (ots)

Einbrecher unterwegs

In ein Wohnhaus in der Metzgerstraße ist am Sonntag eingebrochen worden. Der Einbrecher verschaffte sich im Zeitraum zwischen 15 Uhr und 20 Uhr gewaltsam über eine Tür Zutritt zum Gebäude. Auf seiner Suche nach Stehlenswertem stieß er auf ein Laptop, Mode-Accessoires und Schmuck, die er unerkannt mitgehen ließ. Das Polizeirevier Reutlingen hat die Ermittlungen aufgenommen. (rn)

Reutlingen (RT): Aufmerksame Nachbarin

Ein Teelicht dürfte den bisherigen Ermittlungen zufolge den Einsatz der Rettungskräfte am Sonntagnachmittag in einem Wohngebäude in der Heinrich-Spiegel-Straße ausgelöst haben. Gegen 14.45 Uhr bemerkte eine aufmerksame Zeugin den Alarm eines Rauchmelders in einer Nachbarswohnung und entdeckte eine entsprechende Rauchentwicklung. Die Überprüfung durch die alarmierte Feuerwehr ergab, dass eine Tischdecke, offenbar aufgrund eines Teelichts, leicht geschmort hatte. Ein nennenswerter Schaden war nicht entstanden. Verletzt wurde niemand. (mr)

Metzingen (RT): Beträchtlicher Sachschaden bei Verkehrsunfall

Beträchtlichen Sachschaden in Höhe von rund 17.500 Euro hat ein 22-Jähriger am Sonntagmittag an seinem BMW M2 Competition verursacht. Der Fahranfänger war kurz nach 12.30 Uhr auf der L 210 zwischen Metzingen und Kappishäusern unterwegs. Dabei verlor der junge Mann auf der regennassen Fahrbahn die Kontrolle über den hochmotorisierten Wagen und kam mit diesem nach rechts von der Straße ab. Dabei wurde der Pkw so stark beschädigt, dass er von einem Abschleppunternehmen abtransportiert werden musste. (mr)

Frickenhausen (ES): Überdruckventil an Stickstofftank ausgelöst

Am Sonntagnachmittag ist es in Frickenhausen zu einem größeren Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei gekommen. Ein Zeuge hatte der Polizei kurz vor 17.30 Uhr gemeldet, dass es auf einem Firmengelände in der Max-Planck-Straße möglicherweise zu einer Explosion gekommen sei, woraufhin zahlreiche Einsatzkräfte ausrückten. Da die Lage zunächst unklar war, wurde das angrenzende Wohngebiet weiträumig abgesperrt. Wie sich herausstellte, hatte das Sicherheitsventil eines Stickstofftanks aufgrund eines zu hohen Drucks im Tankinneren ausgelöst. Der ausgetretene Stickstoff war daraufhin verdampft. Die Feuerwehr, die mit acht Fahrzeugen und 47 Feuerwehrleuten im Einsatz war, ließ das übrige Flüssiggas kontrolliert aus dem Tank ab. Eine Gefahr für die Bevölkerung bestand nicht. Auch der Rettungsdienst war vorsorglich mit vier Fahrzeugen vor Ort gekommen. Die Absperrmaßnahmen konnten gegen 18.45 Uhr aufgehoben werden. (rn)

Neckartailfingen (ES): Am Steuer eingeschlafen?

Übermüdung könnte den ersten polizeilichen Ermittlungen zufolge die Ursache für einen Verkehrsunfall gewesen sein, der sich am Sonntagnachmittag auf der B 297 ereignet hat. Ein 63-Jähriger war gegen 16.20 Uhr auf der Bundesstraße in Richtung Neckartenzlingen unterwegs. Kurz vor der Rechtskurve nach dem Tunnel der Ortsumgehung kam er mit seinem Audi A3 auf die Gegenfahrspur, wobei ein entgegenkommender Wagen gerade noch ausweichen konnte. Im weiteren Verlauf krachte der Audi in die linken Leitplanken, wo er zum Stehen kam. Verletzt wurde zum Glück niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. (cw)

Tübingen (TÜ): Nicht aufgepasst und aufgefahren

Eine kurze Unachtsamkeit und nicht ausreichender Sicherheitsabstand sind die Ursachen für einen Verkehrsunfall, der sich am Samstagabend in der Kelternstraße ereignet hat. Eine 26-Jährige befuhr gegen 19 Uhr mit ihrem VW up! die Kelternstraße in Richtung Stadtgraben. An der Kreuzung zur Rümelinstraße übersah sie, dass ein vorausfahrender 29-Jähriger mit seinem VW Golf an der roten Ampel anhalten musste. Sie reagierte zu spät und krachte mit ihrem Wagen ins Heck des Golf. Dessen Fahrer und seine 27-jährige Beifahrerin wurden leicht verletzt und vom Rettungsdienst zur Untersuchung und ambulanten Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Auch die Unfallverursacherin wurde leicht verletzt, eine sofortige medizinische Behandlung war aber nicht erforderlich. Der entstandene Sachschaden an beiden Autos wird auf insgesamt etwa 8.000 Euro geschätzt. (cw)

Mössingen (TÜ): Von der Fahrbahn abgekommen

Hoher Sachschaden ist die Folge eines Verkehrsunfalles, der sich am Sonntagabend auf der K 6934 ereignet hat. Ein 19-Jähriger befuhr gegen 20.10 Uhr mit seinem BMW die Kreisstraße vom Kreisverkehr Ofterdinger-/ Daimlerstraße kommend in Richtung Nehren. Kurz nach der Einmündung zur Christophstraße verlor der junge Mann auf der nassen Fahrbahn die Kontrolle über seinen Wagen und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Dort prallte der BMW gegen ein Verkehrszeichen sowie einen Zaun. Der Rettungsdienst untersuchte sowohl den 19-jähigen Fahrer als auch dessen 17 Jahre alte Beifahrerin. Beide blieben nach ersten Erkenntnissen unverletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 25.000 Euro. Der BMW musste abgeschleppt werden. (rn)

Tübingen (TÜ): Mehrere Pkw zerkratzt

Am Wochenende sind in Tübingen mehrere Pkw von einem Unbekannten beschädigt worden. In der Zeit zwischen Samstagabend, 21.30 Uhr, und Sonntagmittag, 13.20 Uhr, zerkratzte der Täter in der Straße Am Gänsacker insgesamt neun Fahrzeuge. Die Reparaturkosten dürften vorläufigen Schätzungen zufolge mit 13.500 Euro zu Buche schlagen. Das Polizeirevier Tübingen ermittelt. (mr)

Original-Content von: Polizeipräsidium Reutlingen, übermittelt durch news aktuell