POL-UL: (HDH) Heidenheim - Familiäres Fußballspiel eskaliert

schwere Verletzungen erlitt ein 31-jähriger Mann durch einen Kopfstoß

Ulm (ots)

Zu verbalen Streitigkeiten kam es während eines Fußballspiels auf dem Bolzplatz der Silcherschule. Der 31-Jährige und sein 38-jähriger Schwager stritten sich mehrfach lautstark. Als das Spiel gegen 18.30 Uhr beendet war, eskalierte der Streit. Der Ältere versetzte dem Jüngeren einen Kopfstoß. Dieser hatte die Schädigung des Auges und einen Jochbeinbruch zur Folge. Der Mann wurde nach einer ersten Untersuchung in einem Krankenhaus in eine Spezialklinik verlegt. Dort wurde umgehend eine Operation an dem Auge durchgeführt. Der 38-jährige erhält eine Anzeige wegen Körperverletzung.

