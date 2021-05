Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Herbrechtingen - Vorfahrt missachtet

Sachschaden und eine verletzte Person bei Verkehrsunfall

Am Samstag gegen 15:45 Uhr befuhr eine 78-jährige Frau mit ihrem Renault die Sudentenstraße. Beim Abbiegen in die Berliner Straße missachtete sie die Vorfahrt eines 35-Jährigen, der mit seinem BMW in Richtung Donauschwabenstraße unterwegs war. Bei dem Unfall wurde der Mann leicht verletzt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. An den beiden Autos entstand ein Sachschaden von insgesamt 15.000 Euro.

