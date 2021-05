Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des PP Ulm: Behörden ermitteln mutmaßlichen Brandstifter /

Wie berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/110979/4919430), kam es am Mittwoch in einem Wohnhaus in der Nördlinger Straße zu einem Brand. Zwei Bewohner wurden hierbei leicht verletzt. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf ungefähr 200.000 Euro. Durch die Löscharbeiten wurde auch ein Gebäude in der Härtsfeldstraße in Mittleidenschaft gezogen. Beide Gebäude sind derzeit nicht bewohnbar.

Nach umfangreichen Ermittlungen wurde am Mittwoch ein 20-jähriger Mann festgenommen. Dieser steht im Verdacht, seine Kleidung angezündet zu haben. Die Flammen breiteten sich anschließend aus. Ein Zeuge, der den Brand bemerkt hatte, verständigte anschließend die Rettungskräfte. Der mutmaßliche Beschuldigte wurde am Donnerstag auf Veranlassung der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter des Amtsgerichts Heidenheim vorgeführt. Dieser erließ auf Antrag der Staatsanwaltschaft einen Unterbringungsbefehl gegen den Beschuldigten. Er wurde anschließend in ein psychiatrisches Krankenhaus gebracht.

