POL-UL: (UL) Laichingen - Am Freitagabend wurden zwei Autofahrer nach Unfall schwer verletzt

Ulm (ots)

Gegen 17:20 Uhr fuhr eine 53-Jährige Pkw-Lenkerin mit ihrem VW Polo auf der B28 und bog an der Abfahrt in die L230 ein. Dort wollte sie in Richtung Heroldstadt weiterfahren. Aus Richtung Herolstadt fuhr zur gleichen Zeit der vorfahrtsberechtigte 21-Jähriger Merzedesfahrer in Richtung Laichingen. An der Einmündung kam es zum Zusammenstoß der beiden Autos. Beide Unfallbeteiligte wurden bei dem Unfall schwer verletzt, und durch Rettungsfahrzeuge in die Krankenhäuser verbracht. Durch den Unfall entstand an beiden Fahrzeugen ein wirtschaftlicher Totalschaden. Die Schadenshöhe beträgt insgesamt ca. 30 000 Euro. Während der Unfallaufnahme musste die L230 zur Bergung der Fahrzeuge für den Verkehr gesperrt werden.

