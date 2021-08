Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisach: Sturz auf einem Passagierschiff löst Rettungseinsatz aus

Freiburg (ots)

Am Dienstag, den 03.08.2021, gegen 09:50 Uhr, ereignete sich in Breisach am Rhein auf einem Passagierschiff ein Personenunglück.

Beim Verlassen des Schiffes stürzte ein 85-jähriger Passagier aus bislang unbekannten Gründen die im Außenbereich liegende Treppe herunter und verletzte sich hierbei.

Aufgrund des Verletzungsbildes wurde er in eine umliegende Klinik verbracht. Seine Ehefrau erlitt einen Schock und wurde vor Ort medizinisch versorgt.

