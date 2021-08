Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: March - In Bank eingebrochen -Zeugen gesucht-

Freiburg (ots)

March-Hugstetten - Am Sonntag 01.08.2021, gegen 21:00 Uhr, gelangte ein Unbekannter über das Aufdrücken einer Schiebetür in den Schalterraum einer Bank an der Dorfstraße in March-Hugstetten. Im Schalterraum sowie zwei Beratungsräumen brach er mehrere Schränke auf, entwendete nach jetzigem Ermittlungsstand jedoch nichts.

Zeugen werden gebeten mit dem Polizeirevier Breisach unter der Telefonnummer 07667/9117-0 Kontakt aufzunehmen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell