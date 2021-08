Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Breisgau-Hochschwarzwald/ Lenzkirch: Unfallverursacher nach Streifvorgang flüchtig

Freiburg (ots)

Eine 59-jährige Pkw-Fahrerin befuhr am Montag, 02.08.2021, gegen 08:14 Uhr die Schwarzwaldstraße in Lenzkirch in Richtung Kappel. Kurz vor der scharfen Kurve am Ortsausgang kommt ihr ein Pkw auf ihrer Fahrspur entgegen. Die beiden Pkws trafen sich an den Außenspiegeln, es kam zum Streifvorgang. Ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern, entfernte sich der Unfallbeteiligte von der Unfallstelle. Es entstand Sachschaden am geschädigten Pkw in Höhe von ca. 200,00 Euro.

Bei dem unfallverursachenden Fahrzeug soll es sich um einen großen schwarzen Kombi gehandelt haben. Personen, welche Angaben zum Unfallhergang bzw. zum Unfallverursacher und Pkw machen können werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Titisee-Neustadt, Tel. 07651/9336-0 in Verbindung zu setzen.

