Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Lieferwagenfahrer fährt auffällig - mutmaßlich unter Drogeneinfluss

Freiburg (ots)

Weil er in Schlangenlinien fuhr, ist der Fahrer eines Lieferwagens am Montag, 02.08.2021, gegen 16:30 Uhr, auf der Autobahn bei Lörrach von einer Polizeistreife angehalten worden. Der 55 Jahre alte Fahrer zeigte körperliche Anzeichen einer möglichen Beeinflussung der Fahrtüchtigkeit. Während eine Alkoholüberprüfung negativ ausfiel, zeigte ein Drogentest einen positiven Befund auf Kokain an. Der Fahrer räumte auch den Konsum am Vortag ein. Eine Blutprobe wurde erhoben. Die Weiterfahrt wurde unterbunden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell