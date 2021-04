Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Müllheim: Einbruch in Schnellrestaurant

Freiburg (ots)

In den frühen Morgenstunden des 19.04.2021, brachen unbekannte Täter in ein Schnellrestaurant im Industriegebiet in Müllheim ein, öffneten gewaltsam den darin befindlichen Tresor und entwendeten Bargeld in bislang unbekannter Höhe. Die Ermittlungen dauern an.

