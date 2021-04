Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Emmendingen: Unfall im Begegnungsverkehr

Freiburg (ots)

Am Montagmittag, 19.04.2021, gegen 12.00 Uhr, kam es in der Karl-Friedrich-Straße in Emmendingen zu einem Verkehrsunfall. Ein 57-jähriger Fahrzeugführer kam aus derzeit noch nicht geklärten Umständen mit seinem Fahrzeug nach links auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Taxi. Momentan geht die Polizei von einem medizinischen Notfall des Unfallverursachers aus, welches zum Unfallgeschehen geführt haben könnte. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von insgesamt rund 17.000 Euro.

