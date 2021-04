Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Freiburg: Körperverletzung zum Nachteil eines Kindes

Freiburg (ots)

Ein bislang unbekannter Mann soll am Sonntag, den 18.04.2021 zwischen 16 und 17 Uhr auf dem Spielplatz am Hauptfriedhof in der Friedhofstraße in Freiburg einen 11-jährigen Jungen zu Boden gestoßen haben. Nachdem es auf dem Spielplatz nahe der Haltestelle "Freiburg-Klinikum" zum Streit zwischen zwei Kindern kam, soll der Vater des einen Kindes auf den 11-jährigen Geschädigten zu gerannt sein und ihn mit der Wucht seines Körpers zu Boden geworfen haben. Der Junge verletzte sich hierbei leicht.

Nach dem Vorfall hat der Tatverdächtige mit einer Frau und dem 5-6-jährigen Kind aufgrund der anwesenden aufgebrachten Kinder den Spielplatz verlassen.

Der Tatverdächtigen soll nach Zeugenaussage ca. 170cm groß gewesen sein, dunkelblonde Haare und einen Vollbart gehabt haben. Er soll zudem mit einer schwarzen Lederjacke und einer blauen Jeanshose bekleidet gewesen sein.

Der Polizeiposten Herdern (Tel. 0761/822-4221) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen, die Hinweise zum Vorfall geben können.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell