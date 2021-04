Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Wehr: Einbruch in Bürocontainer - Polizei bittet um Hinweise!

Freiburg (ots)

In der Nacht zum Montag, 19.04.2021, sind Unbekannte in einen Bürocontainer auf einer Baustelle in Wehr eingedrungen. Gegen 01:15 Uhr war der Einbruch von einem Sicherheitsdienst bemerkt worden. Der oder die Täter öffneten zunächst gewaltsam den Bauzaun, der die Baustelle auf einem Werksgelände in der Todtmooser Straße umgibt. An einem Bürocontainer wurde eine Scheibe eingeschlagen. Ob etwas gestohlen wurde, steht noch nicht fest. Um die Mitteilung verdächtiger Personen und Fahrzeuge bittet der Polizeiposten Wehr (Kontakt 07762 8078-0).

