Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall ohne Fahrerlaubnis - Stadt Pirmasens

Pirmasens (ots)

Am Samstag, den 27.03.2021, gegen 18:45 Uhr, meldete ein Jogger im Bereich des Fußballstadions Pirmasens ein Fahrzeug der Marke BMW, welches durch den Fahrer mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit und quietschenden Reifen, durch die Straßen um das Stadion geführt werden würde. Beim Eintreffen der Streife vor Ort hatte der Fahrer in einer Rechtskurve bereits die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, war von der Fahrbahn abgekommen und in einem dort befindlichen Zaun zum Stehen gekommen. Schadenshöhe: ca. 17.000 Euro Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Fahrzeugführer nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und es wurden entsprechende Strafverfahren gegen ihn eingeleitet. Am Fahrzeug waren darüber hinaus verschiedene technische Veränderungen vorgenommen worden, von denen keine durch die zuständigen Stellen abgenommen wurden. Gegen den auf dem Beifahrersitz sitzenden Fahrzeughalter - ebenfalls nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis - wurden ebenfalls entsprechende Strafverfahren eingeleitet. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell