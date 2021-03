Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall mit Flucht - Stadt Pirmasens

Pirmasens (ots)

Am Donnerstag, den 25.03.2021, zwischen 09:30 Uhr und 11:45 Uhr, beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer den ordnungsgemäß auf dem Parkplatz Medicenter in der Zeppelinstraße geparkten, silbernen Subaru Legacy eines 75-jährigen Mannes aus Pirmasens und entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle. Schadenshöhe: ca. 1500 Euro Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pi-pirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

