Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verfolgungsfahrt mit Täterfestnahme

Pirmasens (ots)

Am Freitag, 26.03.2021, um 21:10 Uhr sollte in der Sternstraße, Pirmasens ein Audi A6, schwarz einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Der Fahrer des Audi, ein 31-jähriger Mann, entzog sich über die Kornstraße / Bogenstraße / Margaretenstraße bis zur Uhlandstraße zunächst der Kontrolle. Er stellte den PKW mit laufendem Motor im Bereich der Uhlandstraße ab, von wo ab er zu Fuß flüchtete. Der Mann konnte durch die ihn verfolgenden Polizeibeamten in der Maler-Bürkel-Straße gestellt werden. Bei der folgenden Kontrolle wurde festgestellt, dass der Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist. Zudem stand er unter dem Einfluss von Amphetamin und geringer alkoholischer Beeinflussung. Bei der folgenden Durchsuchung des Mannes wurde zudem eine geringe Menge an Amphetamin und Cannabis aufgefunden. Dem Mann wurde in der Folge eine Blutprobe entnommen. Abschließend wurde festgestellt, dass der Mann in dem PKW einen Wurfstern mitführte und der PKW nicht ordnungsgemäß zugelassen war. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell