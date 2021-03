Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Brand einer Scheune

Am Samstag, den 27.03.2021, gegen 05:52 Uhr ereignete sich ein Brand in der Straße Am Dorfbrunnen, Pirmasens OT Fehrbach. Vor Ort wurde durch die Einsatzkräfte ein Scheunentor festgestellt, welches in Vollbrand stand. Der Brand konnte durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Bei der folgenden Begehung des Brandortes wurde festgestellt, dass der Brand im Bereich der dortigen Müllbehältnisse entstanden ist. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe beträgt ca. 250,00 Euro. Die Feuerwehr befand sich mit 20 Einsatzkräften und 4 Fahrzeugen im Einsatz. Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich bitte bei der Polizei Pirmasens unter der Telefonnummer 06331 520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de zu melden. | pips

