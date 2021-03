Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Versuchter Wohnungseinbruchsdiebstahl

Riedelberg (ots)

Zwischen 14.00 Uhr des 25.03.21 und 15.30 Uhr des 26.03.21 versuchten Täter sich mittels Gewalt Zugang zu einem Anwesen in der Schulstraße in Riedelberg zu verschaffen. Es wurde hierbei ein Sachschaden von ca. 100 Euro verursacht. Dem Täter oder den Tätern gelang es jedoch nicht in das Haus zu kommen, sodass es auch nicht zu gestohlenem Gut kam. Die Ermittlungen dauern noch an. Die Polizei Zweibrücken sucht Zeugen der Tat (Tel. 06332-9760 oder pizweibruecken@polizei.rlp.de). |pizw

