POL-FR: Steinen: Angebranntes Essen und Marihuana in Wohnung

Freiburg (ots)

Starke Rauchentwicklung aus einer Wohnung in Steinen hat am Montag, 02.08.2021, zum Einsatz von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei geführt. Gegen 11:45 Uhr löste der Rauchmelder in der betroffenen Wohnung aus. Da niemand zu Hause war, wurde die Wohnung von den Einsatzkräften betreten. Neben angebranntem Essen, das auf dem eingeschalteten Herd stand, fiel den Einsatzkräften eine kleine Menge offen herumliegendes Marihuana auf. Während die Drogen beschlagnahmt wurden, musste das Essen nur vom Herd genommen werden. Nach dem Durchlüften war die Wohnung wieder nutzbar. Es entstand kein Sachschaden. Die Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren mit insgesamt neun Fahrzeugen im Einsatz.

