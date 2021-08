Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bonndorf: Jugendlicher Motorradfahrer verletzt sich bei Sturz

Freiburg (ots)

Ein 17-jähriger Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz am Montag, 02.08.2021, gegen 13:00 Uhr, auf der L 159 im Steinatal bei Bonndorf leicht verletzt. Der Jugendliche war mit seiner kleinen Enduromaschine in einer Kurve nach links geraten und in die dortige Leitplanke geprallt. Mit dem Rettungswagen kam er zur ambulanten Versorgung in ein Krankenhaus. Motorrad und Leitplanke wurden beschädigt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell