POL-FR: Endingen - Automatenaufbruch in Tankstelle; Malterdingen - Körperliche Auseinandersetzung in einer Bäckerei

LANDKREIS EMMENDINGEN - (2 Meldungen) -

Endingen - Automatenaufbruch in Tankstelle

Gegen 02:56 Uhr am frühen Dienstagmorgen brachen zwei Unbekannte mit einem Brecheisen einen Geldspielautomaten im Nebenraum einer Tankstelle auf. Sie wurden hierbei durch eine Angestellte überrascht und flüchteten. Beide werden wie folgt beschrieben: Ca.17-20 Jahre alt und schlank, bekleidet mit Kapuzenpullis und OP-Masken. Hinweise nimmt die Polizei Emmendingen unter Tel.: 07641 582 0 entgegen.

Malterdingen - Körperliche Auseinandersetzung in einer Bäckerei

Wegen der Reihenfolge der Bedienung in einer Bäckerei kam es kurz nach 6 Uhr in der Straße Lindenweg zu einem Streit, wobei hier ein 58jähriger Mann auf den anderen so einschlug, dass sich dieser eine Nasenbeinfraktur zuzog. Dieser 68jährige verdrehte dagegen dem anderen so den Arm, dass sich dieser an der Schulter verletzte, außerdem biss sein Hund dem Gegenüber noch in den Oberschenkel. Beide mussten anschließend zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht werden.

