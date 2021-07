Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Gefährlicher Eingriff in den Bahnverkehr

Ludwigshafen (ots)

Vermutlich in der Nacht vom 03. auf den 04.07. legten Unbekannte eine Matratze auf die Gleise in der Nähe des Hauptbahnhofes (Pasadenaallee) und gefährdeten so den Bahnverkehr. Zu einem Schaden kam es nach derzeitigem Erkenntnisstand jedoch nicht.

Wer hat am vergangenen Wochenende eine Person mit einer Matratze in der Nähe des Hauptbahnhofes gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

