Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Verkehrsschild angezündet

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (05.07.2021), gegen 09:30 Uhr, wir der Polizei ein brennendes Verkehrsschild in der Berliner Straße gemeldet. Das Schild stand auf einem Parkplatz der Berliner Straße unter der Hochstraße Süd. Vermutlich wurde das Schild vorsätzlich in Brand gesetzt. Durch das Feuer sind die Standfüße des Schildes beschädigt worden. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200,- Euro geschätzt.

Wer hat die Tat beobachtet oder verdächtige Personen auf dem Parkplatz gesehen?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell