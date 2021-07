Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Einbruch in Büroräume

Ludwigshafen (ots)

Am vergangenen Wochenende brachen Unbekannte in ein Firmengebäude in der Edigheimer Straße (Bereich an den Bahnschienen / Nahe Kurt-Schumacher-Straße) ein. Aus den Büroräumlichkeiten wurden u.a. Werkzeug, Batterien, Desinfektionsmittel, Masken und Bargeld gestohlen. Durch den Einbruch entstand ein Schaden in Höhe von ca. 8.000,- Euro.

Wer hat am vergangenen Wochenende verdächtige Personen oder Fahrzeuge in der Edigheimer Straße beobachtet?

Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell