Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: SUV gestohlen

Ludwigshafen (ots)

Unbekannte stahlen in dem Zeitraum 19.06. bis 04.07.2021 einen PKW. Der graue Mazda CX-5 war im Tatzeitraum in der Prälat-Caire-Straße abgestellt. Das Fahrzeug hatte noch einen Wert von 20.000 Euro. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ludwigshafen unter der Telefonnummer 0621/963-2773 oder per E-Mail kiludwigshafen.k1.kdd@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell