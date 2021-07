Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Vorfahrt missachtet und geflüchtet

Ludwigshafen (ots)

Am Montag (05.07.2021), gegen 12:20 Uhr, kam es in der Wollstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein Feuerwehr-Löschfahrzeug fuhr auf der Wollstraße in Richtung Raschigstraße, als ein Auto von einem Betriebsgelände auf die Wollstraße fuhr. Der Fahrer des Löschfahrzeuges musste eine Notbremsung durchführen und verlor die Kontrolle über sein Fahrzeug. Das Löschfahrzeug kam von der Straße ab und durchbrach einen Zaun. Der/die Verursachende fuhr vom Unfallort weg, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Das Löschfahrzeug musste abgeschleppt werden. Die genaue Schadenshöhe ist derzeit noch nicht bekannt.

Wer hat den Unfall beobachtet oder kann Hinweise zu dem/der Verursachenden geben?

Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell