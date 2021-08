Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Fahrradfahrerin stürzt - leicht verletzt

Freiburg (ots)

Eine Fahrradfahrerin ist am Montag, 02.08.2021, gegen 11:30 Uhr, in Weil am Rhein gestürzt und hat sich leicht verletzt. Die 67-jährige Frau kam alleinbeteiligt zu Fall, als sie in der Alte Straße beim Wechseln auf den dort für den Fahrradverkehr freigegebenen Gehweg in die Bahngleise geriet. Die Frau kam zur ambulante Versorgung in ein Krankenhaus. Das Pedelec der Frau wurde nur geringfügig beschädigt.

