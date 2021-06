Freiwillige Feuerwehr Kranenburg

FW Kranenburg: Kind aus misslicher Lage befreit

Kranenburg (ots)

Unter dem Einsatzstichwort "Türöffnung" wurde der Löschzug Kranenburg am Morgen des 9. Juni in den Wohnbereich "Storchennest" alarmiert. Beim Eintreffen der Wehr unter der Einsatzleitung von Daniel Cloosters stellte sich heraus, dass sich ein 2 jähriges Kind allein in einem Haus befand und alle Türen verschlossen waren. Über ein auf "Kipp" stehendes Fenster konnten sich die Einsatzkräfte Zugang zu der Wohnung verschaffen, das Kind aus seiner misslichen Situation befreien, versorgen und im Anschluss die Erziehungsberechtigten übergeben.

