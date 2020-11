PD Hochtaunus - Polizeipräsidium Westhessen

POL-HG: Pressemitteilung der Polizeidirektion Hochtaunus vom 26.11.2020 - Brand in einem Wohnhaus in Friedrichsdorf

Bad Homburg v.d. HöheBad Homburg v.d. Höhe (ots)

Am Donnerstag, 26.11.2020, 02:38 Uhr, wurden Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert, weil es in einem Wohnheim in Friedrichsdorf- Köppern brannte. Bei Eintreffen der Rettungskräfte wurde ein Brand in einem unbewohnten Zimmer festgestellt. Mehrere Personen mussten anschließend mit der Drehleiter gerettet werden. Nach Brandlöschung stellten Feuerwehr und Polizei fest, dass das Feuer aus noch ungeklärter Ursache in dem unbewohnten Raum ausbrach und auf dort gelagerte Gegenstände übergriff. Die dabei entstandene Rauchentwicklung machte den angrenzenden Flur unbewohnbar. Mindestens 9 Personen wurden durch eine Rauchgasreizung leicht verletzt. 7 Personen mussten anschließend zur weiteren Versorgung in das Krankenhaus Bad Homburg transportiert werden. Für eine anschließende anderweitige Unterbringung wurde gesorgt. Der Sachschaden wird auf 15.000EUR geschätzt. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

