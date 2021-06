Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Datteln: 14-jähriger bei Unfall leicht verletzt

Recklinghausen (ots)

Eine 86-jährige Autofahrerin aus Datteln fuhr auf der Castroper Straße in Richtung Ahsener Straße. Beim Verlassen des Kreisverkehrs stieß sie mit einem 14-jährigen Fahrradfahrer aus Datteln zusammen, der auf dem Radweg von der Martin-Luther-Straße kommend in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs war. Der Junge stürzte und verletzte sich nach bisherigen Erkenntnissen leicht. Der Unfall ereignete sich am Mittwoch um 08.55 Uhr. Es entstand leichter Sachschaden an den Fahrzeugen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell